與時代力量競爭年輕族群 民進黨正妹發言人這樣回...

2017-01-05 09:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨兩名七年級發言人張志豪、吳沛憶今天接受電台訪問，被主持人問到民進黨與時代力量在爭取年輕選票的競爭時，吳沛憶坦言，年輕族群都可以從網路獲得各種資訊，所以不能用以前政令宣導的方式，要有互動性，作社會溝通。此外，重點在於民進黨是否可以重新跟年輕人溝通、贏得年輕人的支持和認同，現在討論選舉策略反而是比較次要的。

張志豪、吳沛憶今天上廣播節目接受主持人周玉蔻訪問，被問到民進黨與時代力量「大綠與小綠」之爭，以及民進黨在年輕族群的民調支持度不斷降低等尖銳問題。

張志豪回應，民調難免有機構效應還有放題（次序、型態）問題，執政黨都會面臨這樣的狀況，他們兩個新任發言人就是要來傳達年輕人的聲音。昨天青商會也有幹部集體入黨，這是2018需要著力的。

吳沛憶則認為，二十多歲的年輕人對政個社會的關注度越來越多，也多可從網路獲得各種資訊，所以政府不能像過去一樣只做政令宣導。目前他們要做的就是重新跟年輕人溝通。

至於問到敏感的參選問題，張志豪說，自己在下班時間都會道地聽民意，了解政府施政推動有哪些困難，選舉還言之過早。吳沛憶說，自己對政治工作很有興趣，但政治不是只有選舉，她曾答應媽媽不會出來選舉，在個人意願上，也沒有想過。