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賴清德與新潮流達成共識？網媒曝將「北伐」新北市

台南市長賴清德（中）拿著今年台南市政府春聯「十方富貴」亮相。（資料照）

2017-01-05  09:31

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德8年任期即將屆滿，下一步動向備受矚目。有網路媒體披露，賴清德已經與新潮流系達成共識，同意「北伐」競選新北市長。

根據《風傳媒》報導，新系人士分析，賴清德目前鎖定新北市機會大，但目前離攤牌還有一段時間，黨內各種意見還在角力中。蘇系人士就證實，前行政院長蘇貞昌曾經親自拜會賴清德，希望將新北市的機會讓給其子弟兵、民進黨立院黨團幹事長吳秉叡，建議賴去選台北市。

新系人士還指出，賴清德「北伐」最大的問題，是與總統蔡英文的關係，黨內都清楚，賴清德年前確實有意直取2016年總統大位，在新系出動多位大老苦勸下才讓賴打消念頭，而之後賴清德就鮮少參與民進黨中常會，未來會被蔡英文如何安排，將是賴清德下一步的變數。

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