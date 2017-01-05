國民黨內傳耳語…吳郝結盟「卡關」
2017-01-05 09:08
國民黨主席洪秀柱（圖中）、國民黨副主席郝龍斌（左）與前副總統吳敦義（右二）一同出席活動。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉提前開打，目前浮現態勢現任主席洪秀柱與「潛在對手」副主席郝龍斌、前副總統吳敦義等反洪勢力對戰，且吳、郝有結盟之勢，但傳出耳語，吳郝結盟卡關，使得整個黨主席選情更加撲朔迷離。
《財訊》報導，目前以爭取連任黨魁的洪秀柱，備戰最積極，但黨內反洪勢力也在結盟當中，其中郝龍斌、吳敦義兩人「與洪秀柱關係已經勢如水火」，具有結盟倒柱之勢，但重點是，吳敦義至今對是否參選一事，只是勤跑基層，做足姿態，嘴上卻不吐實，讓郝龍斌只能被動的觀望。
但吳郝結盟並非順利，檯面下動作頻頻，最新更有卡關之說，主要是傳出，郝陣營做出最壞評估，在黨主席選舉投票，分階段投票，第一輪投票是洪、郝、吳三組人馬參選，若是投票結果，三組人馬都未過半，就要進入第二輪整合賽，則賽局將有新的變化。
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