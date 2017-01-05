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和「一日北高」得罪人有關... 柯P自爆民調低原因

柯文哲指出，民調狂掉的時間，是蔡英文當選後的黃金蜜月期。（資料照）

2017-01-05  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上任至今民調掉了不少，但他日前仍相當有信心的宣布將投入2018年市長選舉，他也透露後來自己的民調會掉這麼多的原因。

柯文哲接受《新新聞》的專訪透露：「你知道我為什麼民調會掉？我是說真正的原因，就是一日北高，得罪當道。」柯文哲指的是2016年1月初他挑戰一天從台北騎單車到高雄，沿途全台候選人都黏著柯文哲，當天佔盡媒體焦點，當時距離總統選舉僅剩一週也就是選前黃金週末。

柯文哲說：「我的民調基本盤鬆動是從去年二月到五月中，請問在這段期間，柯文哲有做錯任何事嗎？有沒有殺人放火，或小三被抓到？都沒有。為什麼民調會掉？」柯文哲指出，民調狂掉的時間，是蔡英文當選後的黃金蜜月期，綠營支持者也不再對他手下留情，很多問題和弱點都被放大，開始被藍綠狂打。綠營議員也坦言，現在蔡英文的民調下滑，柯文哲也算比較好過了。

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