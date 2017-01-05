這些人的「春聯」 擾動新北市長選戰

立委吳秉叡（前排右三）。（資料照，記者何玉華攝）

2017-01-05 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕2018新北市長選戰，從政治人物送春聯的動作，被嗅出味道，民進黨方面包括立委吳秉叡、羅致政、高志鵬、台南市長賴清德等人，都擾進春聯的選戰戰局。

綜合媒體報導，今年春節，新北市在地綠委就已展開「人緣」戰，吳秉叡和新北市多名黨籍立委、議員印製聯名春聯，當中更有跟總統蔡英文聯名的拜年海報，而指標人物之一的新北市副議長陳文治，更現身跟吳秉叡站在一起，引發諸多聯想。

羅致政則印製與蔡英文總統聯名月曆發送；高志鵬從去年底就在三重辦「台灣好政」說明會，意圖被視為是進取作為之一。

台南市長賴清德也印製春聯發送，雖然人未到新北市，但仍在當地被同步提及。