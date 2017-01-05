外國人對台灣人第一印象是... 連中國人都稱讚！
2017-01-05 08:00
中國女生對台灣的服務印象深刻，她說在中國不會有這種至高無上的服務。（圖取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕外國人對台灣的第一印象會是什麼？YouTube頻道「不要鬧工作室」詢問外國人對台灣的印象，不少人認為台灣人很親切，對外國人很友善，就連中國人都認為台灣人的服務超好！
影片訪問來自各國的人，像是波蘭、美國、中國、德國、俄羅斯、日本、荷蘭、韓國、澳洲等，其中有中國女生對台灣的服務印象深刻，她說在中國也不會有這種至高無上的服務；俄羅斯女生認為台灣人很友善，不過很害羞、不太會和陌生人聊天；日本人覺得台灣很多老人懂日文，也會和他們聊天，讓他感到很親切。
另外像是俄羅斯男生認為，中國人比較保守，反觀和台灣人則是什麼都可以討論，話題不受侷限，比較開放；美國男生則認為台灣人太厲害，非常願意跟外國人交朋友。荷蘭男生則是說，每次在台灣迷路，路人都會主動給予幫助，讓他覺得很溫暖；英國男生則說在日本或英國，大家都是有目的才會對你友善，但台灣人不會這樣，大家都是很好很好。
不過也有少部分的人對台灣印象不太好，像是波蘭女孩說，她有一次在台灣的馬路上被陌生男人親，讓她很不爽，來自貝里斯的女生說對台灣人的初次印象是有點沒禮貌，因為自己微笑看著對方，但對方都沒有抬頭看她。
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