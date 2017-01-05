總統府秘書長人選 傳小英考慮這3人…

2017-01-05 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統府前秘書長林碧炤去年10月請辭後，該職就懸缺，目前由副秘書長劉建忻代理。據最新傳出說法，已有台南市長賴清德、國安會秘書長吳釗燮、行政院副院長林錫耀被列入考慮人選。

《風傳媒》報導，之前也傳出前行政院長游錫堃、環保署長李應元可能入府，不過，「游、李都沒意願」。

據報導，總統蔡英文核心幕僚圈多人曾向賴清德提出想法，但「賴清德方面並未有正面的反應」。據「蔡核心人士、新系高層」分析，不管賴清德有志總統大位或是有意選新北市長，總統府秘書長職位都是妥適的「過場安排」。