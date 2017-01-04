賴清德PO「十方富貴」春聯 外縣市賴粉也想要
2017-01-04 22:04
賴清德在臉書PO春聯，祝福大家十方富貴。（擷自臉書）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接歡喜的一年，台南市長賴清德春聯賀詞「十方富貴」，他今日視察麻豆浪漫柚香廊道時公布，並PO在臉書祝賀大家，帥氣模樣，讓粉友們封稱「天王巨星」「你是我的男神」，紛紛留言「有沒有外縣市索取方式？」
賴清德表示，傳統文化中，「十」這個數字代表「圓滿」的意義；在宗教信仰中，「十方」則泛指各處各界；藉此祝福大家，不論在台南市哪一個角落，在新的一年都能擁有滿滿的富貴喜氣，創造豐富精彩的圓滿人生。另外，「雞鳴」在傳統社會是一天的開始，代表朝氣蓬勃、希望無限，而「雞」更是「吉」的諧音，象徵著吉祥如意，平安富貴。
賴清德也感性抒文，去年的小年夜，台南受到大地震的打擊，「我們共同渡過了辛苦的一年，感謝市民同甘共苦，期盼在新的一年，台南能夠苦盡甘來」！
賴粉們集氣加油，按讚封稱「天王巨星，真的是賴神 」、「市長超帥，能力超強，願您未來更上一層樓」、「春年寫的太棒，又富又貴，又好記，又好念，又有意義。」
也有網友留言「市長每年連春聯祝賀語都用心， 已經從五數到十了...希望您下一步真的要慎重為自己著想，很多人期待您和看好您的領導特質，不要忘記您從政的初衷」、「12生肖十代表雙雙對對、富貴萬年，清德雞年起飛黃騰達，貴人顯助清德一臂之力，打開台南人財源滾滾」。
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