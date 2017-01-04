無法全區暫定古蹟 嘉禾新村隨時會被拆
2017-01-04 21:27
〔記者鍾泓良、沈佩瑤、涂鉅旻／台北報導〕台北市長柯文哲選前簽署公館聯勤眷村「嘉禾新村」全區保存，但上任後僅指定三棟為歷史建物，遭文資團體痛批跳票。都發局去年8月核發南區拆照，12月核備拆除計畫，意味國防部已能隨時進場拆除。北市府過去曾考慮過用全區暫定古蹟達到全區保存，但文化局不願行使權力，坦言會有瀆職濫權疑慮；但文資團體指過去文資審議過程有瑕疵，主張嘉禾新村仍該全區暫定古蹟。
都發局長林洲民表示，所有權人依法申請他只能依法核發；他補充自己去年8月就核發南區拆照，但國防部遲至12月才將拆除計畫送審。他表示自己已盡力說服國防部少拆幾棟；至於尚未發放拆照的北區，他說市府會想兩全其美的方法。
國軍官員說，都發局已核定拆照，但尚未核定國軍相關單位開工，待同意後即可立即動工。
拆照發放後，嘉禾新村要全區保存只剩下把全區列為暫定古蹟一招；但文化局副局長田瑋表示，暫定古蹟較適用緊急事件下，疑似有文資價值、但尚未經過文資鑑定的情況，因此即使文化局有暫定的權力，也不能每次有人提報就行使，尤其嘉禾新村歷經五次會勘，若無新事證再要求全區暫定，反而會變成文化局瀆職濫權。
好勁稻工作室成員郁良溎則認為，當年嘉禾新村的審查程序有疑慮，表示若文化局有意願還是可以主張全區保留。他說，在市府核准拆照及無法全區暫定古蹟的情況下就只能看國防部是否有意要拆除。
曾主張全區保存的議員劉耀仁不滿，指文化局拖到今天才來跟他說沒辦法全區暫定古蹟，揚言明天文化局所有的預算他都會有意見。
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