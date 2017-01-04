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麻豆水圳柚香景觀廊道 賴清德：750萬花得值得

賴清德（左3）和鄉親在景觀廊道旁的麻豆公11公園種下文旦樹苗，祈佑今年平安。（記者楊金城攝）

2017-01-04  20:41

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆區公所去年在嘉南大圳麻豆支線北側，打造1.6公里長的浪漫柚香景觀廊道，鋪造步道、進行植栽、彩繪和設置照明，成為麻豆人散步休憩新去處，市長賴清德傍晚走訪建設成果，讚不絕口，表示750萬經費花得值得。

賴清德、副市長吳宗榮和市府秘書長李孟諺、麻豆區長林振祿等人，並和鄉親在景觀廊道旁的公11公園種下文旦樹苗，象徵「柚」保今年平安順利。

賴清德很滿意水圳柚香廊道的建設成果，稱讚林振祿很認真，是第一名的區長，也一口答應公所所提後續步道打造計畫，和公11公園與麻豆國中打掉學校圍牆連成一個運動休閒園區。

賴清德當場指示吳宗榮支持公所計畫，也詢問麻豆國中校長何政謀的意見，何政謀答覆說學校會配合。

林振祿說，公所計畫在北麻豆中排再建250米長步道、新生南路人行道綠美化、公十一連結麻豆國中校園的計畫，需要市府支持。

當地東角里長林釗洧說，浪漫柚香景觀廊道獲得區民讚賞，未來和公11串連一起更值得一遊。

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  • 賴清德（右2）走訪麻豆浪漫柚香景觀廊道，稱讚不已。（記者楊金城攝）

    賴清德（右2）走訪麻豆浪漫柚香景觀廊道，稱讚不已。（記者楊金城攝）

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相關關鍵字： 嘉南大圳 文旦 柚香景觀廊道 賴清德 麻豆
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