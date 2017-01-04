郝唱衰柯P「失業率高」 勞動局提數據駁斥
2017-01-04 20:44
〔即時新聞／綜合報導〕針對台北市失業率恐創新高，前台北市長郝龍斌批評柯文哲施「只會開空頭支票，失業率提升並不意外」，甚至唱衰「最壞的時候大概才剛開始」。對此台北市勞動局局長賴香伶回應，台北市失業率逐年下降，從98年郝龍斌任內最高的5.8%，近2年已下降至4%以下，郝龍斌應「苦民所苦，謹慎發言」。
北市勞動局晚間發布新聞稿指出，領失業給付人數增加，是因為企業結構調整、虧損、業務緊縮及業務性質變更，導致勞工無適當職缺可安排等結構性因素占半數為主，為一時之現象。
勞動局也強調，該局積極督促事業單位有資遣員工之情事時，應依法辦理資遣通報，針對被資遣之非自願離職失業勞工，即主動電話聯繫宣導失業給付請領權利，並提供就業服務與職業訓練相關資源訊息，失業給付認定案增加係本局服務案件數量增加，而非本市之失業率提高，故希望郝前市長能「苦民所苦，謹慎發言」。
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