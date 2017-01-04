談同婚議題 馬英九：我不是同性戀

馬英九今天晚間到銘傳大學演講，他談到同婚議題時否認自己是同性戀。（圖擷自銘傳一週臉書）

2017-01-04 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天（4日）就同性婚姻議題發表看法，他認為同性婚姻議題社會討論還不夠充分；對於外界盛傳馬英九性向問題，他首度做出回應，否認自己是同性戀，「雖然有人懷疑，但那是假的」。

馬英九今晚受邀到銘傳大學演講，針對同性婚姻立法問題，他強調如何保障權益要再商量，應進行審議式民主，否則直接交付公投還是會繼續吵。

他以服貿為例指出，此議題應慢慢解決，不能只靠舉手投票，大家要各讓一步才會解決問題。他補充，同性婚姻沒那麼急，應多舉辦公聽會，每個層面都要討論到，否則「呷緊弄破碗」。

此外，對於外界過去一直在謠傳揣測馬英九的性向問題，他首度做出回應，他否認自己是同性戀，「雖然有人懷疑，但那是假的。」他也補充，站在人權文化的角度，同志需要受到保障。