馬英九校園演講 暗酸陳水扁、批台獨

2017-01-04 19:07

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今下午前往銘傳大學演講，馬在演講時回顧8年馬政府時代，並暗酸前總統陳水扁是麻煩製造者，造成邦交國減少，馬並為自己的兩岸政策護航，稱「九二共識、一中各表」是最好的方案，而台灣面對的不是要不要獨立的問題，而是要不要統一的問題。

馬英九演講時說，他在當總統時，推動的是「和陸友日親美」，中華民國要扮演的是和平締造者、人道援助者、文化交流的推動者、新科技商機的創造者和中華文化的領航者。

馬也酸扁是「麻煩製造者」，在扁任期增加了3個邦交國，人口合計50萬，卻少了6個邦交國，人口合計5千萬，這樣的外交競賽沒有意義，所以他上任後推動外交休兵，任內邦交國只少1個甘比亞，但馬認為，甘比亞是自己要斷交，沒有中國因素，和聖多美普林西比不一樣。

馬英九在回應學生問題時強調，台灣不論對美國、日本、中國大陸，都要建立高層互信；他表示，他8年任內和中國大陸交流旺盛，是建立在「九二共識、一中各表」的基礎上。

馬英九也批評，新政府說要維持現狀，他想問「是維持什麼時候現狀？」；馬認為，「九二共識、一中各表」也是現狀的一部分，對台灣最有利，但新政府不願著這方向努力，目前也看不出其他可行辦法。

馬英九強調，他30年來都認為，台獨不是選項，不會成功也沒必要，台灣面對的不是獨立的問題，而是要不要統一的問題，而一定要兩岸雙方都同意、台灣人公投後才能統一，目前是暫時擱置、密集交流，和平解決爭端，「循序漸進才能水到渠成」。