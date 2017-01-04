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聽證作業上路至今爭議不斷 內政部遭批

2017-01-04  18:52

〔記者蕭婷方／台北報導］近年土地徵收爭議不斷，新任內政部長葉俊榮10月底推出「內政部聽證作業要點」，並宣示聽證制度上路前，不會推動有爭議都市更新、市地重劃、土地徵收等爭議案件。龍岡路拓寬自救會今赴內政部前抗議，指聽證作業要點頒佈以來，未見爭議案舉辦聽證，盼龍岡路拓寬徵收案成全國首件依聽證作業要點舉辦聽證的案件。

前桃園縣長吳志揚於2009年為紓解中壢、八德、平鎮、大西交通壅塞問題，分三期進行道路拓寬工程，第一期已完成，桃園縣政府近來提出中壢龍岡路二期拓寬案，要將要將龍岡路拓寬至30米，目前正要進行第二期的土地徵收審議程序。個案自去年6月始遭「內政部土地徵收審議小組」退件2次，昨3度送審。

自救會批評，桃園是政府的道路拓寬方案不合理，明明2010年都市計劃中規劃道路為20米，懷疑市府為了畫停車格才將道路拓寬道30米，懷疑市府拓寬的目的不單只是為解決交通壅塞，也讓不少居民住家遭橫切，權益受侵害。

對此桃園市工務局表示，劃設停車格是當地居民及里長希望有停車空間，才做這樣的安排。

自救會指出，依內政部11月頒布的作業要點規定，內政部除依法規規定應舉行聽證之外，相關的委員會或審議小組，在案件審理過程中，認為有必要透過聽證來釐清事證或爭點，也可以舉行聽證；同時也賦予案件當事人或利害關係人聽證「建議權」，要求內政部召開聽證程序。

對此，內政部地政司僅回應，現行並無規劃一般徵收案申請聽證程序。

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  • 內政部長葉俊榮10月底推出「內政部聽證作業要點」，並宣示聽證制度上路前，不會推動有爭議都市更新、市地重劃、土地徵收等爭議案件。（資料照，記者方賓照攝）

    內政部長葉俊榮10月底推出「內政部聽證作業要點」，並宣示聽證制度上路前，不會推動有爭議都市更新、市地重劃、土地徵收等爭議案件。（資料照，記者方賓照攝）

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