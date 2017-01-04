小英7日出訪中美洲友邦 國民黨團拒絕隨行
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統的「英捷專案」7日啟程，出訪我中美洲四友邦，並過境美國，預計15日深夜返抵國門。總統府今天公布詳細出訪行程，蔡總統將與瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多等友邦元首舉行雙邊會晤，卻獨缺尼加拉瓜總統奧蒂嘉，總統府發言人黃重諺解釋，已安排蔡總統與奧蒂嘉會面，只是「時間上有彈性」，所以未列入。
此次團員約120人，包括宜蘭縣長林聰賢等人，而立法院正值召開臨時會，民進黨立委莊瑞雄、余宛如、姚文智、陳明文與時代力量立委洪慈庸、親民黨立委周陳秀霞也隨行出訪，國民黨團則拒絕參加。
中國上月挖走我友邦聖多美普林西比，做為「川蔡通話」的報復，是否在蔡總統出訪時再度「出手」，備受關注。而蔡總統此行主要是出席奧蒂嘉總統就職典禮，但尼國邦誼鬆動傳言甚囂塵上，日前傳出踩線團安排不順利，我方駐館連對方主辦接待對口都找不到，不過，已遭外交部否認。
蔡英文9日傍晚抵達尼國，隔天與台尼企業商會早餐會，接著參訪台商企業，中午宴請僑界代表，傍晚出席奧蒂嘉就職典禮，11日搭乘專機轉赴瓜地馬拉。不過，總統府公佈尼國行程，多處「留白」，而原本10日的「總統與其他國家元首雙邊會談」也取消，外交部解釋，這是因在其他場合就會碰到其他國家的元首。
除尼國外，蔡總統在宏國將參觀技術合作計畫、一鄉鎮一特產計畫成果展與中華民國廣場等，並接受宏京市長致贈市鑰；瓜國則安排兩國元首互贈勳章，並舉行兩國元首記者會等；在薩國期間，將與留台獎學金學生及薩國青年座談，並見證宏碁公司「雲教授」教學模組捐贈典禮，隔天與隨團記者早餐餐敘。
蔡總統此行過境美國休士頓與舊金山，安排參訪科技、創新產業與僑宴。至於是否有「川蔡會」？美國總統當選人川普日前以「我們再看看（We'll see）」回應媒體詢問，府方則表示，「沒有這樣的規劃」。不過，一般預料，蔡總統極可能與川普團隊通電話或會晤。
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