一例一休上路 政院：若聯合哄抬價格將嚴懲
2017-01-04 18:23
〔記者李欣芳／台北報導〕一例一休勞工新制上路，目前已有不少行業調漲售價，對於物價應聲喊漲，行政院副院長林錫耀今天宣示業者若聯合哄抬價格、聯合漲價，將嚴格查處、絕對要禁止，不過他也提醒業者，只要一調價，競爭力就會受到影響。
公平會副主委邱永和表示，已啟動防制人為操縱物價小組，關注民生物資價格變化，若發現有業者藉此機會聯合調高價格，違反「公平交易法」，一定會嚴加懲處；邱永和強調，公平會也會尊重市場機制，若是為因應一例一休實施反映成本，各自調整價格，會尊重市場本身機制，呼籲廠商不要做出聯合漲價行為。
央銀行總裁彭淮南指出，根據預測，物價指數約上漲百分之1.26到百分之1.46，這是可以接受的，若物價指數超過百分之2，政府才會採取行動，面對媒體詢問會採取什麼樣的政策，彭淮南說，傳統貨幣政策包括利率調整及貨幣適量控制。
行政院傍晚召開「行政院對當前物價問題回應記者會」，由行政院發言人徐國勇主持，林錫耀與經濟部長李世光、勞動部長郭芳煜、央行總裁彭淮南、主計
總處主計長朱澤民、公平會副主委邱永和、國發會副主委龔明鑫出席。
勞動部長郭芳煜表示，新法上路一點都不亂，在不影響勞工權益下，保持彈性穩健，因此規劃第一季以宣導為主，第二季以輔導為主，第三季才會勞檢嚴格檢查，但這段時間若有申訴，遇到刻意或惡意的情況，勞檢還是會入場執行檢查。
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