徐國勇駁一例一休無「三輸」 賴正鎰：他沒弄清楚

2017-01-04 17:42

［記者林筑涵／台北報導］一例一休新法上路爭議不斷，今日全國商業總會理事長賴正鎰重申此法造成勞方薪資未增、資方成本增加、民生物價上漲的「三輸」局面，呼籲政府應在新法施行6個月後重新檢討，共同將無法實施且被抱怨的部分修訂回來，「把三輸變成三贏」。

日前行政院長林全表示，漲價是一例一休必然的代價，而政院發言人徐國勇進一步說明，漲價是指勞力密集產業而不是全面漲價，且漲價是回饋勞工加班費與實質休假。徐國勇也指出一例一休企業本就該體恤勞工，不認為會有「三輸」情形發生。

不過，對此賴正鎰認為徐國勇並不清楚所指「三輸」的意思。他重申，一例一休政策導致勞工因假日未能上班導致薪水減少，資方則因需另聘員工補齊休假缺額而多付出成本，據理監事反應，成本將多出8％左右，同時全民也會面臨物價上漲局面，造成所謂「三輸」。

同時賴正鎰也表示，由於加班費規定是2.66倍薪水，即便勞工要求加班，但因資方付不出高額加班費而拒絕，這項政策變成「束之高閣」。賴正鎰說，一例一休政府僅與業界達成部分協議，加班費計算和特休假是立院加碼的，呼籲政府應於法規上路半年後進行調整，將三輸轉為三贏。

另外，林全接受專訪時也拋出調漲營所稅提議，賴正鎰則認為所有稅金成本最終都將回歸在物價上，調漲營所稅勢必會再有一波物價上漲。賴正鎰表示，政府若要思考調稅問題，應降個人綜合所得稅，把餅做大，取得外國人來台投資才是王道，千萬不要執行一例一休後馬上追加調稅，企業都在「剉勒等」。