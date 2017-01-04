北市若強制協商國民黨「薪」事 顧立雄：願參與
2017-01-04 17:39
針對國民黨企業工會今發動成員赴北市勞動局陳情，請求勞動局強制協商，黨產會主委顧立雄表示，黨產會願參與協商。圖為去年12月19日顧立雄（左）下午與黨產會外抗議的國民黨工會面。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨資產遭凍結，黨工面臨薪資斷炊窘況，國民黨企業工會今發動成員赴北市勞動局陳情，請求勞動局強制協商，工會稍後轉往行政院不當黨產處理委員會大樓，與黨產會主委顧立雄等人閉門協商。顧立雄會後受訪表示，若勞動局願意強制協商，黨產會願意參與。
顧立雄說，若協商達成一定結論，最後再提到行政法院，請法院認可，「大家是否能夠依照先前與國民黨副主席詹啟賢草擬行政契約的精神，雙方開啟協商大門。」
國民黨若要申請動用永豐銀帳戶與支票，只要有薪資清冊，黨產會就願意發放；此外，國民黨預付中投的中央黨部大樓5年租金共3億元，還未列入中投資產的一部分，因此在條例中，還處在推定為黨產條例第九條但書、即可解凍的狀態。
顧立雄說，黨產會也與工會商量，若國民黨願意把五年租金這部份的錢撥出來，作為薪資或退休金發放之用，黨產會可以配合，即同意解凍國民黨永豐銀帳戶3億餘元、九張支票4.68億元，加上5年資金3億元，共12億5千多萬元左右，支付黨工薪資。
國民黨陸續申請支付費用，包括罰鍰、勞健保等，申請時都附上明細，不解為何獨獨這次申請解凍資產付薪資，沒有附上薪資明細資料。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
- 北檢偵辦馬英九洩密案 週刊：農曆春節前將起訴
- 一例一休上路 政院：若聯合哄抬價格將嚴懲
- 獲聘國策顧問 崑濱伯：台灣不應閒置農田
- 一例一休惹民怨？綠委暗指兩例會更糟
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 去年歐股基金大失血 新興市場吸金王
- 網球》張凱貞腸胃炎不敵捷克辣妹 深圳女網無緣8強
- 祖克柏新年挑戰走遍全美國 BBC：為選總統鋪路
- 羽絨外套紮高腰棉褲 男星超狂造型網友噴飯
- 校護不得幫學生換藥？教育部駁：從未禁止
- 中職》王柏融調薪幅度400％ 既是新人之最也是史上最速
- 單週最佳球員》隔5季再獲獎 張智峰老將價值
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 美國殺人魔曼森 被爆患重病送醫治療
- 週末冷空氣報到 吳德榮：10日低溫下探15度
- 桃竹苗四縣市健保給付 每人增1200元
- 烏魚膘事件衝擊生意？ 六合夜市主委說...
- 為了閃紙板 小客車4輪朝天
- NBA》小牛第四節大爆發 逆轉勝巫師
- 毛小孩衝出害女童被撞 飼主未繫狗鍊賠5萬換撤告
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 郭董不滿他年薪高無作為？ 翟本喬自爆薪水...
- 南韓又設慰安婦像 日官員怒罵「金光黨」
- 剩168棟老校舍待補強 3年內完成
- 籲暫緩調升營所稅 賴正鎰：企業都「挫勒等」
- 《徵文啟事》360行工作照
- 與鮮肉男星傳過夜情 郭雪芙15小圖巧妙回應
- 新台幣收32.26元 貶值1.5分
- 太歲頭上動土！嘉縣府大廳電視遭竊
- 洲際棒球場辦跨年 草皮死光
- 中職》不到兩年月薪衝上50萬 王柏融感謝球團肯定
- 巴西監獄暴動56死 幫派火併 多人遭斬首
- 跨年晚會星光稀 浩翔竟成收視王
- RM打造「成員周」 幫金鐘國討老婆
- 自由廣場》放任哄抬物價，林全是何居心？
- 蓮霧產量減半「黑糖芭比」每公斤700元
- 建築設計不良 壯圍後埤社區新活動中心遲未啟用
- 醉漢攻擊救護車 救護員還原現場
- 一句英文「super annoying」 他求償十萬元遭駁回
- 伴侶做愛高喊別人名 專家：代表你技巧好
- 基隆嶼碼頭整修 拚明年初開放
- 秦偉現身購物台？這畫面讓網友齊說「對不起」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市若強制協商國民黨「薪」事 顧立雄：願參與
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分