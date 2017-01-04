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北市若強制協商國民黨「薪」事 顧立雄：願參與

針對國民黨企業工會今發動成員赴北市勞動局陳情，請求勞動局強制協商，黨產會主委顧立雄表示，黨產會願參與協商。圖為去年12月19日顧立雄（左）下午與黨產會外抗議的國民黨工會面。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-04  17:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨資產遭凍結，黨工面臨薪資斷炊窘況，國民黨企業工會今發動成員赴北市勞動局陳情，請求勞動局強制協商，工會稍後轉往行政院不當黨產處理委員會大樓，與黨產會主委顧立雄等人閉門協商。顧立雄會後受訪表示，若勞動局願意強制協商，黨產會願意參與。

顧立雄說，若協商達成一定結論，最後再提到行政法院，請法院認可，「大家是否能夠依照先前與國民黨副主席詹啟賢草擬行政契約的精神，雙方開啟協商大門。」

國民黨若要申請動用永豐銀帳戶與支票，只要有薪資清冊，黨產會就願意發放；此外，國民黨預付中投的中央黨部大樓5年租金共3億元，還未列入中投資產的一部分，因此在條例中，還處在推定為黨產條例第九條但書、即可解凍的狀態。

顧立雄說，黨產會也與工會商量，若國民黨願意把五年租金這部份的錢撥出來，作為薪資或退休金發放之用，黨產會可以配合，即同意解凍國民黨永豐銀帳戶3億餘元、九張支票4.68億元，加上5年資金3億元，共12億5千多萬元左右，支付黨工薪資。

國民黨陸續申請支付費用，包括罰鍰、勞健保等，申請時都附上明細，不解為何獨獨這次申請解凍資產付薪資，沒有附上薪資明細資料。

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