國民黨高雄市黨部 將辦公民記者培訓營

2017-01-04 17:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市黨部今宣佈，將於元月15日，由高雄智庫舉辦「高雄真善美：公民記者培訓營」，元月21日週六則安排孫文學校南部分院系列講座「國民黨的再執政之路」，歡迎市民朋友報名參與。

黨部主委黃柏霖說明，由高雄智庫主辦的高雄真善美：公民記者培訓營，將邀請兩位資深媒體人主講，分享於高雄目前媒體環境中，一般市民或知識公民、如何透過如LINE、臉書、YOUTUBE等工具，媒介紀錄與傳播個人觀察，從而呈現高雄各行政區不同生活樣貌。

黃柏霖指出，透過論壇講解，希望參與者後續能製作各種主題文章、短片、影像，為我們生活的高雄增加更多豐富的感動元素。

孫文學校南部分院系列講座，將由孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中主持，以國民黨的再執政之路為題演講，孫文學校南院院長、中山大學公事所教授汪明生主持，市議員黃柏霖、陳麗娜等人有會到場。

黃柏霖表示，高雄智庫的活動不一定很政治，很適合全體市民參與，先前舉辦過手機行銷課，公布後隔天立刻額滿，顯見只要有內容，市民都會很捧場，有興趣民眾可至國民黨高市官網查詢、報名。