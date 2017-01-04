對官司有沒有信心？ 馬英九無回應

2017-01-04 17:12

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今下午前往銘傳大學進行專題演講，談兼善天下的藝術，被媒體問到對官司有無信心時，馬沒有回應。

媒體報導，關於民進黨立委柯建銘自訴控告洩密案，檢方已完成馬英九對教唆洩密的犯罪事實認定，將在農曆年前後起訴。

馬今天到銘傳大學演講，被媒體問到對官司有沒有信心？受傷的腳有沒有比較好？馬皆沒有任何回應，直接進入演講會場。