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對官司有沒有信心？ 馬英九無回應

2017-01-04  17:12

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今下午前往銘傳大學進行專題演講，談兼善天下的藝術，被媒體問到對官司有無信心時，馬沒有回應。

媒體報導，關於民進黨立委柯建銘自訴控告洩密案，檢方已完成馬英九對教唆洩密的犯罪事實認定，將在農曆年前後起訴。

馬今天到銘傳大學演講，被媒體問到對官司有沒有信心？受傷的腳有沒有比較好？馬皆沒有任何回應，直接進入演講會場。

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  • 前總統馬英九前往銘傳大學演講。（記者林良昇攝）

    前總統馬英九前往銘傳大學演講。（記者林良昇攝）

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