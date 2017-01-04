是否擔心被取「姑婆勇」綽號？ 徐國勇批不禮貌

2017-01-04 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今天下午4時舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」，有媒體詢問行政院發言人徐國勇，「姑婆芋事件」會不會擔心被取綽號？徐則嚴肅表示這是件不禮貌的事情。

媒體詢問徐國勇，是否擔心有人取「姑婆勇」綽號？徐國勇強調，不管對誰取綽號，都是件不禮貌的事情，「極度不禮貌」。

徐國勇也感謝外界、媒體關心他，「一個事件沒那麼重大，卻引起那麼大注意，感謝媒體關心」。