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蔡英文出訪中美 洪慈庸等人隨行

2017-01-04  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文7日將展開「英捷專案」，率團出訪中美洲邦交國，去回程分別過境美國休士頓、舊金山。總統府今天公布專案行程細項，曝光包括時代力量立委洪慈庸等的隨行人員。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，此次蔡英文出訪團含隨行記者35名，共計120人，包括洪慈庸、宜蘭縣長林聰賢、民進黨立委余宛如、姚文智、陳明文、莊瑞雄、周陳秀霞等人。

蔡總統此次出訪的主要行程，首先是於7日晚間抵休士頓過夜，隔天下午4時抵宏都拉斯，與宏國副總統阿瓦雷茲會面，9日再與總統葉南德會晤，接著在下午飛往尼加拉瓜，與瓜國總統莫拉雷斯進行雙邊會談後，於11日再飛薩爾瓦多，拜訪薩國總統桑契斯，14日下午搭機返台，當晚在舊金山過夜，預計15日上午返抵國門。

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  • 蔡英文總統將出訪中美洲。（資料照，記者朱沛雄攝）

    蔡英文總統將出訪中美洲。（資料照，記者朱沛雄攝）

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