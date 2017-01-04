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中常委要求辯論路線與政策 洪秀柱交研議

2017-01-04  17:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委林榮德、姚江臨等七人今日在中常會中提案，要求儘速召開中央委員會議，辯論黨的路線與政策方向，國民黨主席洪秀柱當場裁示請相關單位研擬辦法處理。

林榮德等人提案指出，為挽救國民黨，因應空前危急存亡的變局，並明確黨的路線主張以及政策方向，要求黨中央儘速召開中央委員會議，邀請黨籍立委、執政縣市首長與議長列席，透過公開辯論，凝聚共識。

洪秀柱回應，她知道林榮德很在意此事，過去也曾經提過很多次，包括今日上午的中興會報中也一再提及此事，她會請國民黨智庫、政策會、組發會及文傳會研擬辦法處理。

姚江臨則發言質疑，以往每年一月黨中央都會通知黨員繳納黨費，尤其今年五月即將舉行黨職選舉，如果黨員沒有在期限內完成繳納，將影響投票權力，但他發現黃復興黨部在一月三日就已經發出通知，一般地方黨部卻迄今仍未通知，而且過去黨員可以憑繳款條碼到便利商店繳交黨費，今年卻沒有。

國民黨組發會主委張雅屏說明指出，由於黨費全部改歸地方黨部運用，因此黨費繳納單改由地方黨部印製並寄發，各地方黨部也已在印製繳費通知中。

他進一步指出，過去黨中央寄送黨費通知單，確實都附上繳款條碼，那是與銀行合作，每份繳費單成本兩元，方便黨員到便利商店繳費，如今一方面改由地方黨部寄發，另一方面也由於欠缺經費，所以今年才沒有附條碼，如果財務單位願意給組發會經費，當然就可以做。

國民黨秘書長莫天虎則說明，新入黨以及回復黨籍者，只要在一月二十日前完成送件並繳納黨費，即可取得投票資格，至於現有黨員只要在三月三十一日選舉公告前完成繳費，也都會具有選舉權。

至於繳費問題，莫天虎強調，會儘量以方便黨員為原則，過去所有的繳費管道，應該儘量維持，黨中央也會叮嚀各縣市黨部快點發出繳交黨費通知。

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  • 針對中常委林榮德等人提案要求黨中央召開中央委員會議，邀請黨籍立委、執政縣市首長與議長列席，透過公開辯論，明確黨的路線主張以及政策方向，凝聚共識，國民黨主席洪秀柱（見圖）交幕僚單位研擬辦法。（記者方賓照攝）

    針對中常委林榮德等人提案要求黨中央召開中央委員會議，邀請黨籍立委、執政縣市首長與議長列席，透過公開辯論，明確黨的路線主張以及政策方向，凝聚共識，國民黨主席洪秀柱（見圖）交幕僚單位研擬辦法。（記者方賓照攝）

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