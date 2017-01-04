一例一休「漲聲起」 公平會專案小組防操縱物價

2017-01-04 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，部份店家傳出漲價消息，行政院下午4時舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」說明，公平會副主委邱永和表示，公平會將啟動專案小組，防止人為操縱物價。

邱永和說，公平會啟動專案小組、觀察物價，若有聯合漲價行為，有明確事證會嚴處；他說明，公平會也會尊重市場機制，若因應一例一休反應成本、會尊重，呼籲廠商不要有聯合漲價行為。