| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

勞基法修法重點之一 郭芳煜：嚴格勞檢第三季開始

2017-01-04  16:43

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今日下午4點舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」，勞動部長郭芳煜表示，此次修法很重要的一點就是勞動檢查，不過基於穩健及保持彈性，今年第三季才會開始檢查。

郭芳煜表示，在第一季會以宣導為主，第二季以輔導為主，前往地方政府輔導勞工及企業主新制上路應注意事項，第三季則會開始嚴格檢查。不過郭芳煜強調，這段時間有申訴案件，或是惡意違反規定的話，還是會前往勞檢。

廣告
  • 勞動部長郭芳煜表示，基於穩健及保持彈性，今年第三季才會開始進行勞動檢查。（圖擷取自「行政院開麥啦」YouTube直播）

    勞動部長郭芳煜表示，基於穩健及保持彈性，今年第三季才會開始進行勞動檢查。（圖擷取自「行政院開麥啦」YouTube直播）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 行政院 郭芳煜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：勞基法修法重點之一 郭芳煜：嚴格勞檢第三季開始


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.