勞基法修法重點之一 郭芳煜：嚴格勞檢第三季開始

2017-01-04 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今日下午4點舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」，勞動部長郭芳煜表示，此次修法很重要的一點就是勞動檢查，不過基於穩健及保持彈性，今年第三季才會開始檢查。

郭芳煜表示，在第一季會以宣導為主，第二季以輔導為主，前往地方政府輔導勞工及企業主新制上路應注意事項，第三季則會開始嚴格檢查。不過郭芳煜強調，這段時間有申訴案件，或是惡意違反規定的話，還是會前往勞檢。