諷翟本喬「灣生2.0」 網友反嗆蔡正元

2017-01-04 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕知名科技人翟本喬創立的雲端技術廠商和沛科技驚傳大幅度裁員，政策會執行長蔡正元昨在臉書po文諷：「都已52歲的中年人還在，自吹自擂是高智商的『翟神』，充其量也不過是另一個『灣生』。」

蔡正元酸：「太陽花學潮時意氣風發的『翟神』怎麼了？願真神賜福『翟神』早日渡過難關！也希望『翟神』還記得自己『反服貿』所犯下的罪惡。」他說，翟本喬曾放話「蔡正元支持誰繼任立委，就要讓該繼任者落選」，並嘲諷：「『翟神』的神威好像不怎麼樣，蔡正元的繼任者照常當選『翟神』也只能吞曲棍球吧。都已52歲的中年人還在

自吹自擂是高智商的『翟神』充其量也不過是另一『灣生』，潮水退了才知道沒穿褲子。」文末，他酸溜溜的表示：「還是希望『翟神』的生意能順順利利過難關，請真神保祐！」

網友們了這則po文以後在PTT八卦板上反嗆蔡正元：「蔡正元的事業呢」、「正元是比較強啊，A了上億 不用被求償」、「蔡正元掏空都可以全身而退，強過一百倍」。