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「一例一休是好修法」！ 徐國勇：企業多肯定

2017-01-04  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，部份店家傳出漲價消息，行政院下午4時舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」說明，行政院發言人徐國勇強調，這是個好的修法，多數企業對於這法案是肯定的，不希望某些人的目的或誤解，將該案變成惡法。

行政院發言人徐國勇今在行政院會後記者會上表示，就算一例一休導致漲價，也是回饋給勞工加班費或實質休假，不可能會有漲價、薪水減少、放不到假「三輸」問題。

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  • 行政院下午4時舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」。（記者陳志曲攝）

    行政院下午4時舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」。（記者陳志曲攝）

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