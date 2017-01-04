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面對週休二日衝擊 蔡英文：應注意個別產業需求

2017-01-04  16:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕週休二日（一例一休）新制造成的爭議，兼任民進黨主席的蔡英文總統，在中常會上提醒行政部門和與會公職人員，不要用冷冰冰的數字看待週休二日的影響，應注意個別產業的需求，尤其是中小企業。

蔡英文也表示，「亞洲．矽谷計劃」是五加二產業創新計畫的旗艦計畫，「亞洲．矽谷計劃執行中心」也在去年十二月二十五號，正式揭牌，要在過去硬體優勢上，結合創新軟實力，產業人才和政府團隊攜手合作，以創新帶動升級，讓台灣產業結構成功轉型，有信心透過此計畫打造台灣成為亞洲創新產業樞紐。

總統蔡英文強調，「亞洲．矽谷計劃」並非複製矽谷，台灣和矽谷有很多不同的條件，我們要跟矽谷新創產業合作，才是這個計畫的目標。讓台灣從IT產業往IoT產業轉型。

據轉述，有中常委希望能有短期刺激經濟措施，蔡英文則回應，經濟部科技部的原有計劃都會加強執行，加強拚經濟。

行政部門也在中常會提到週休二日（一例一休）新制造成的問題與衝擊，將設置緩衝期。主席蔡英文也認同，應有宣導期、輔導期，讓大家可以適應新制度。蔡英文也提醒，不要用冷冰冰的數字去看待落實週休二日造成的影響，應注意個別產業的需求，尤其是中小企業。

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  • 蔡英文今天在民進黨中常會前，對入黨的青商會幹部進行授證。（記者蘇芳禾攝）

    蔡英文今天在民進黨中常會前，對入黨的青商會幹部進行授證。（記者蘇芳禾攝）

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