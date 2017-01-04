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危險加給傳喊停 新北消防局澄清：只晚2、3個月

2017-01-04  16:03

〔記者何玉華／新北報導〕試辦兩年的消防勤務加給傳出106年起停止發放，讓基層消防人員有「不如歸去」之嘆，新北市消防局長黃德清表示，是試辦期滿要提出報告給人事行政總處審核，由於財源是地方自籌，新北會繼續發放，只是晚2、3個月；新北市議會國民黨團也要求，如果中央不發，市府應該找出法源依據，繼續發放。

考量6都消防員勤務繁忙，行政院2年前由地方自籌財源，對6都消防員發放「危險職務加給」，包括台北、新北、桃園、台中等4都參與，試辦期在去年12月31日期滿，傳出將喊卡，不再發放。

消防局長黃德清表示，人事行政總處要求提出試辦報告，去年10月已經將報告提報到消防署，預計農曆前年會送到人事行政總處；消防危險加給與警察的繁重勤務加給是相同的，警察會發，消防的也會發，只是因為報告尚未完成審核，萬一到年中要追回，反而更造成困擾。

黃德清表示，新北市今年編列2億元的消防危險加給，都是地方自籌財源，中央沒有道理不讓地方發，只是避免節外生枝，預計在試辦報告審核過後，「晚2、3個月發放」。

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  • 新北市消防局長黃德清表示，危險加給會繼續發放，「只是晚2、3個月」。（記者何玉華攝）

    新北市消防局長黃德清表示，危險加給會繼續發放，「只是晚2、3個月」。（記者何玉華攝）

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