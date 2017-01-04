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台灣不屬於中華民國 沈建德：事實勝於雄辯

2017-01-04  15:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員李文正市日前於市政總質詢時，建議市議會舉辦的「開羅宣言真相國際公聽會」，今天在台南市議會登場，包括教育部、南市教育局及部分學校均派代表參加。前中興大學企管系副教授沈建德博士於會中利用36張投影片，說明開羅宣言根本是謊言。他強調，這些都是原始證據，清楚的呈現「台灣不屬於中華民國」，事實勝於雄辯。

沈建德表示，滿洲、台澎交給中國，是開羅會議中蔣介石的提議，美國英國都不贊成，蔣介石在會中、會後也都承認此事，台灣不屬於中華民國，事實勝於雄辯。

李文正表示，今天舉辦「 開羅宣言真相國際公聽會」有兩個重點：第一，市售國二下社會課本及高一上歷史課本，每一本大同小異，都敘述根據開羅宣言台灣交給中國；荼毒學生、授中國犯台以口實。

第二，中華民國及中華人民共和國外交部，也異口同聲，開羅宣言具體要求日本戰後將台灣交予中國。包括釣魚台、南海在內；播下東海、台海、南海戰争的火苗。

李文正表示，希望總統蔡英文重視這個公聽會得到的結論，一方面趕快改正錯誤的課本，一方面讓全世界知道，麻煩製造者的中國，賴以在東海、台海、南海到處點火的依據，是它自己製造的「開羅謊言」。

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  • 「開羅宣言真相國際公聽會」今日在台南市議會召開，沈建德於會中利用36張投影片，說明開羅宣言根本是謊言。（記者蔡文居攝）

    「開羅宣言真相國際公聽會」今日在台南市議會召開，沈建德於會中利用36張投影片，說明開羅宣言根本是謊言。（記者蔡文居攝）

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