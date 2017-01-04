遼寧艦將經台海北返 軍方：做好因應準備

2017-01-04 15:52

〔記者羅添斌／台北報導〕中國航艦遼寧艦及五艘護衛艦日前航繞台灣東部海域後，目前正在南海演訓，在結束南海演訓後，極可能經台灣海峽沿著海峽中線北返，由於蔡英文總統將在1月7日起出訪，軍方官員今天說，正在密切觀察中國航艦是否就會選在這個時間點北返，藉機威嚇台灣。

軍方官員指出，遼寧艦航經台灣峽並非首次，但過去僅是單純的海上航行測試，艦上還沒有配備艦載式戰機，但是這次已經大不相同，目前遼寧艦上至少配有10餘架殲15艦載式戰機，以及為數不詳的直10型直升機，如果中國航艦在航經台灣海峽沿著海峽中線北返時，進行殲15戰機的起降演練，只要一起飛，就離我方的空中攔截區很近，對台空防安全將造成很大的威脅。

官員也說，此次隨同中國航艦到南海演訓的5艘軍艦中，有3艘是配有俗稱「中華神盾」的新式作戰系統，戰力跟中國其他軍艦不同，如果屆時是編隊航經台灣海峽，頗有耀武揚威的意味。

官員分析指出，目前中國航艦雖然具有美軍航艦打擊群的態勢，但實質上還沒有具備美軍航艦打擊群等級的戰力，因為中國航艦及艦載機還沒有辦法進行夜間起降及夜航巡弋任務，這對航艦打擊群的整體戰力而言，是被打了相當大的折扣。

對於中國航艦編隊可能在近期就會航經台灣海峽北返，軍方官員指出，軍方各單位都在嚴密觀察中國航艦的動向，若屆時一旦航近台灣附近海域時，我P3C反潛機及IDF、F16與幻象戰機都會分批升空警戒，海面上則會有拉法葉及成功級、紀德級軍艦在適當海域警戒，各地飛彈陣地也會做好應做的準備。