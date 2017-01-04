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嚴查不當漲價 行政院下午4時召開記者會（直播）

2017-01-04  15:20

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休的勞工新制上路，行政院今日下午4點將舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」，將對外宣示嚴查業者趁機不當漲價或聯合漲價。

行政院發言人徐國勇指出，上午行政院院會並沒有特別討論此事，但下午4點包括中央銀行、經濟部、國發會與公平會等單位，將在行政院舉行記者會對外說明。

出席者包括經濟部長李世光、勞動部部長郭芳煜、中央銀行總裁彭淮南、主計總處主計長朱澤民、公平會副主委邱永和、國發會（經濟發展處）處長吳明蕙。

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  • 行政院今日下午4點將舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院今日下午4點將舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」。（資料照，記者黃耀徵攝）

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