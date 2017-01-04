青商會幹部集體加入民進黨 協助推動新南向政策
2017-01-04 14:55
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨黨主席蔡英文與全體中常委今天召開「青年菁英入黨」記者會，「國際青年商會中華民國總會」（青商會）總會長侯宗延、前總會長許又銘帶領二十四名幹部集體加入民進黨。青商會的政黨色彩低，前副總統吳敦義、現任立法院副院長蔡其昌都是成員。據了解，青商會的全國理監事不超過三十人，這次就加入了二十四人，比例非常高。民進黨發言人張志豪表示，民進黨朝向多元價值的政黨發展，今天是青年入黨，未來還會有新住民、婦女、原住民等多元族群，都會積極邀請加入。
民進黨執政後民調下滑，蔡英文今天在民進黨中常會前，對去年十一月入黨的青商會幹部進行授證。
侯宗延透露，這次是在民進黨秘書長洪耀福與許又銘的牽線下入黨。被媒體問到，未來可能被認為是「小英總統的人馬」，是否覺得壓力大？侯宗延說，壓力一定有，但願意承受。
青商會成員表示，青商會過去從未有集體加入某個政黨的行動，這是第一次，今天入會幹部最年長三十九歲，最年輕是二十八歲。青商會全台有一百多個分會。
侯宗延致詞表示，將與會員們積極加入改革的行列，以國際社團的優勢，協助推動各項國際政策，例如新南向政策，邀請印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡各國青年領袖來台，針對新南向政策進行交流。針對民生議題，他們也願意當種子，以青年熟悉的語言，向青年宣示及說明。
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