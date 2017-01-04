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議員批國小課堂教自慰 教育局拿教材澄清

教育局編印的「校園談性－國小兩性教育資源手冊」（圖），於民國89年12月出版。（中央社）

2017-01-04  14:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市議員汪志冰今天上午邀家長召開記者會，指稱有國小課堂教導小六學童「自慰」，引發家長不滿；教育局事後強調，這份教材取自兒童常提的兩性問題，自慰只是其中一個選項，應用健康態度看待。

根據《中央社》報導，教育局表示，這本手冊於民國89年12月出版，是來自台北市123所國小問卷的調查整理，意即是「這些還尚未進入青春期的學童們，對兩性議題有什麼樣的好奇，所提出的問題」，內容解釋120個兩性問題。

教育局說，手冊中還有向孩童解釋「什麼是夢遺」、「男生也要做家事嗎」、「保險套做什麼用的」等問題，顯示的都是正確觀念，並沒有偏頗。

汪志冰上午開記者會指出，有小六的性別教育課程引用教育局編印的「校園談性－國小兩性教育資源手冊」，手冊內容說「自慰是大部分人撫摸生殖器官會覺得很舒服，這種撫摸生殖器官而感到舒服的行為，稱為自慰」，家長得知後感到擔憂。

汪志冰今天上午批評，有國小課堂教導小六學童「自慰」。（圖擷取自汪志冰臉書）

教育局強調，該教材來自學童常提的兩性問題，而自慰、手淫（圖）只是其中一項議題。（中央社）

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