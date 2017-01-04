支持郝龍斌選黨魁？ 廖國棟連三NO「怎可能選邊站」
2017-01-04 13:06
國民黨副主席郝龍斌（中）4日前往立法院，拜會立法院國民黨團，感謝會期中的辛勞。右為黨團總召廖國棟。（記者方賓照攝）
［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨副主席郝龍斌今早就反核食公投議題，拜會立法院國民黨團及藍委，感謝黨團對他的支持。對此，黨團總召廖國棟受訪指出，郝一週前跟自己聯繫，會面是為了核食公投做更周全準備。
廖國棟被問及，雙方會面是否代表黨主席選舉選邊站？廖回答，「NONONO，這時候怎可能會選邊站，」用想的也知道，這不是選邊站，過去立場都是整體黨的利益在哪裡，我們就在站哪一邊。
是否將於本週宣布參選黨主席？郝今則在立院表示，「只要對國民黨有利的事情，我會盡快去做！」
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