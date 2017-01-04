原教法上路近20年 原住民族實驗教育終露曙光

2017-01-04 12:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕如何讓原住民族實驗教育和體制內教育結合一起推行？教育部國教署今天在新竹縣，舉辦105學年度全國原住民族學校型態實驗教育觀摩研討會，邀請6所試辦學校，分享從籌備到上路的歷程，期待明年度將有更多的原住民重點學校，投入實驗教育計畫的行列。

立委高金素梅在研討會致詞時表示，《原住民族教育法》雖早在87年公布施行，但迄今尚未建構一個完整的原住民族教育體系；雖然教育部和原民會都編列預算，但民族教育和一般教育還是各走各的，並沒有串聯。

立委高潞．以用．巴魕剌和高金素梅都表示，所幸原鄉的基層教師、校長很用心，她們將努力整合教育資源、推動修改相關法令、監督預算落實在原鄉，致力於讓民族實驗教育更細緻而長遠的發展。

這場研討會今天在新竹縣竹北市東興國小舉辦，全台原住民重點學校代表200多人出席。新竹縣長邱鏡淳歡迎與會人士，也鼓勵轄內原住民學校踴躍申辦。

國教署署長邱乾國表示，《實驗教育三法》通過後，包括台中市博屋瑪；屏東縣地磨兒、長榮百合；高雄縣民族大愛；台東縣南王、土坂等6所小學，在105學年度申辦學校型態實驗教育，他們將分享從籌備到上路的歷程、部落族人的參與、課程教材的解構與重新建構、以及教學成果，希望藉此開始，吸引更多原鄉學校也能投入。

邱乾國進一步說，國教署希望推動從幼兒園、國小、國中到高中的實驗教育，以打破過往一般教育和民族教育之間彼此壁壘分明的狀況，使兩者融合一體，將更多原住民的主體文化納入學校教育體系，以期讓孩子得到更好的學習發展。

新竹縣泰雅族耆老Hitay Payan說，這是台灣教育史上的創舉，不僅是政府對於原住民族群教育的尊重，更提昇原住民族傳統文化的價值觀，在當代的教育場域中實踐。

台中市博屋瑪國小校長Pilin Yabu說，部落耆老們十分憂心泰雅族傳統gaga很快就會消失；幸好，學校的老師們有高度的共識，願意一起向部落學習。

高雄縣民族大愛國小校長Alang也說，很多人誤解部落學校的實驗教育，只是增加族群文化語言的節數，甚至會減少「主科」的學習節數；對此，他都耐心解釋。