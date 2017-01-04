一例一休新制 政院：整體對勞工有利

2017-01-04 12:44

〔記者李欣芳／台北報導〕一例一休的勞工新制上路，面對各行業有不少抱怨聲浪，行政院發言人徐國勇今天中午表示，週休二日的實施，勞工一定有休假的確保或加班費的增加，這都是對勞工有利的，因此整體來說還是對勞工有利！

對於不少行業紛紛調漲售價，徐國勇表示，因為各個行業的性質不太一樣，勞工在勞動成品裡，勞工所占比例也不同，其中有的是勞力密集產業，勞工在週休二日所造成的成本變動比較大，其中快遞業與運輸業變動就比較大，漲價的可能性比較高。

徐國勇說，這些行業雖然漲價可能性較高，但漲價最後也應該回饋到勞工身上，勞工會因週休二日（即一例一休新制）的實施，而得到加班費增加，有的勞工則說自己的加班費沒增加，那至少得到休假的確保，所以一定有休假確保或加班費的增加，這都是對勞工有利的。

徐國勇表示，至於其他勞動成本所占比例比較低的製造業，根據其獲利率應可自行吸收，所以有些產業如果變動不大，行政院不希望他們藉週休二日的名目漲價，這對勞工、對全民不公平。