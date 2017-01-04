賣散裝蛋新政府不會罰 王定宇指罰責是馬政府訂的

2017-01-04 12:35

〔記者林孟婷／台南報導〕民進黨立法委員王定宇在其臉書PO文，針對外界對於新政府的謠言批評進行抨擊，認為有些政策是早在馬政府時代就推動，有些則是國民黨執政時都沒有改善，新政府接手後承擔起責任。

王定宇PO文表示，針對K他命、酒駕、賣散裝蛋罰則等謠言，「其實這些都是二年前馬政府就訂定的」，而新政府針對賣散裝蛋根本不會罰，輔導改進的是一次性包材來防疫。

此外，王定宇指出，年金改革是因為各個年金的財務出現破產危機，而且三年前馬英九則說「年金制度不改，就會破產」，王定宇說，「國民黨擺爛沒改，新政府承擔起責任。」

有網友留言表示，現在很多假消息出現在網路、媒體，「不知是否有什麼樣的罰則可管理，因為也有不少人會信以為真」，網友說，「不然光是這樣，就可以搞得台灣四分五裂了」