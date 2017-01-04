財劃法待修 吳秉叡：公式太複雜、中央研議中

財劃法遲未修正，吳秉叡說，中央已在研議。（記者何玉華攝）

2017-01-04 12:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫在2017年第一次市政會議重提財劃法遲未修正，造成新北市升格6年減少9百億元，造成財政困窘，市議會民進黨團總召張瑞山今天「奉勸朱立倫講話要謹慎」，批朱立倫當過國民黨主席，國民黨立委也曾過半，當時沒有作為，如今民進黨執政才幾個月，又來砲打中央，要朱立倫把市政做好就好，民進黨在適當時機會拿出來討論。

早上與新北立委、議員舉行聯明春聯記者會的立委吳秉叡說，每一屆的中央政府都有打算要修財政收支劃分法，但公式實在太複雜，有的是城鄉差距、有的是人口，還有工商業比，因此每個縣市主張的意見都不同，這也是為什麼過去8年馬政府一直延宕的原因。

吳秉叡說，新政府上任半年雖還沒有提出修正版本，但內部有在研議，等版本提出來，大家再據此來討論，他強調，財劃法修正是台灣的重大議題，台灣的地方稅真的不夠，很多都是中央稅，所以如何把分給地方的餅做大，至少讓每個縣市現有分配的不會縮小，多餘的要怎麼分配，需要經過縝密的計算，新北市立委一定會全力捍衛地方的權益。