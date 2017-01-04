政院將成立洗錢防制辦公室 爭國際評鑑過關
2017-01-04 12:17
〔記者李欣芳／台北報導〕因應台灣在亞太防制洗錢組織（APG）的相互評鑑結果逐年退步，100年列入加強追縱名單，行政院要加強推動洗錢防制，提升我國洗錢防制標準，政院決定成立「洗錢防制辦公室」，閣揆林全今天在主持行政院院會時裁示由行政院政務委員林美珠督導，邀集人事行政總處、主計總處會同法務部、金管會等相關部會共同討論辦公室成立的相關事宜。
我政府並爭取APG2018年的評鑑過關，法務部長邱太三表示，APG2018年的評鑑過關若未能過關，將影響我國金融機構海外業務的推動，但他有信心台灣能通過評鑑。
林全表示，洗錢犯罪是世界各國越來越重視的問題，也希望將防制工作做到更好。由於洗錢犯罪涉及到整個經濟與政府部門透明化的問題，國際重視的原因，其一，為預防恐怖主義高漲，金流的透明化越來越重要；其二，社會進步之後，對於要求政府部門反腐敗，減少貪污賄賂的可能性，洗錢防制也有一定的功能。
林全指出，洗錢防制是為了要阻止經濟犯罪，如詐欺是目前台灣最重要的問題，其他如租稅規避與逃漏，所衍生的洗錢行為，民眾往往不以為意，並將人頭作為理所當然的租稅規避行為，這不僅是錯誤行為，且已違反洗錢防制相關規定。如果要把洗錢防制工作做好，就必須從心理及教育層面改變，這是政府未來必須面對的挑戰。
他表示，立法院已於日前通過洗錢防制新法，為提升我國洗錢防制標準，請法務部、金管會及其他相關部會儘速就新法標準提出完善的相關配套措施。至於國際評鑑部分，也請相關部會做好準備工作。
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