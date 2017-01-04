長照2.0預算少、人不足 藍營智庫批「空殼」
2017-01-04 11:54
國家政策研究基金會召開記者會，質疑長照2.0存在經費短缺、長照人力不足問題。（記者陳鈺馥攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕長照2.0今年元旦正式上路，國民黨智庫國家政策研究基金會今召開「空殼版長照2.0草率上路」記者會，質疑預算經費短缺、長照人力不足問題仍在，批判蔡政府不要用華麗言詞，來掩飾空洞內容。
國政基金會執行長孫立群表示，長照2.0去年十一月試辦，今年元旦立即上路，這不是效率超高，這是草率上路，人力和預算兩大問題都未解決，長照2.0採稅收制度，預估預算每年需330億元，106年度預算僅編列一半，只有177.52億元，照服員人力缺口也上看1萬2千多人，長照真的升級了嗎！
國民黨立委李彥秀指出，長照2.0是看的到、罩不到，以重度失能的居家服務時數為例，過去在馬政府時期每月最高有90小時服務，長照2.0可有93小時，平均一天只能多6分鐘，顯示長照2.0重社區、輕居家的問題，況且一例一休上路後，長照費用也傳出要上漲，會讓弱勢家庭只能靠家庭照顧。
國民黨立委蔣萬安說，今年整體長照預算有177億多元，只占台灣GDP0.1%，衛福部預估2026年長照預算為490億元，也只占GDP0.3%；相較鄰近各國，韓國在2013年長照支出占GDP0.7%、日本常照預算目前占GDP2.1%，OECD國家平均占1.3%，長照2.0支出非常低。
蔣說，長照財源嚴重不足，政府規劃靠遺贈稅和菸稅，但有許多高所得民眾已將資產移到海外規避遺贈稅，這些稅收不能確保往後幾年都有穩定稅收，面對照服員人力不足問題，應學習日本建立升遷及證照制度，才能根本解決人力缺口，不然吸引不到年輕人願投入該產業。
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