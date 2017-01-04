| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
虐死外甥女逃亡3年 楊嫌攜槍台南落網
 首頁 > 政治

長照2.0預算少、人不足 藍營智庫批「空殼」

國家政策研究基金會召開記者會，質疑長照2.0存在經費短缺、長照人力不足問題。（記者陳鈺馥攝）

2017-01-04  11:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕長照2.0今年元旦正式上路，國民黨智庫國家政策研究基金會今召開「空殼版長照2.0草率上路」記者會，質疑預算經費短缺、長照人力不足問題仍在，批判蔡政府不要用華麗言詞，來掩飾空洞內容。

國政基金會執行長孫立群表示，長照2.0去年十一月試辦，今年元旦立即上路，這不是效率超高，這是草率上路，人力和預算兩大問題都未解決，長照2.0採稅收制度，預估預算每年需330億元，106年度預算僅編列一半，只有177.52億元，照服員人力缺口也上看1萬2千多人，長照真的升級了嗎！

國民黨立委李彥秀指出，長照2.0是看的到、罩不到，以重度失能的居家服務時數為例，過去在馬政府時期每月最高有90小時服務，長照2.0可有93小時，平均一天只能多6分鐘，顯示長照2.0重社區、輕居家的問題，況且一例一休上路後，長照費用也傳出要上漲，會讓弱勢家庭只能靠家庭照顧。

國民黨立委蔣萬安說，今年整體長照預算有177億多元，只占台灣GDP0.1%，衛福部預估2026年長照預算為490億元，也只占GDP0.3%；相較鄰近各國，韓國在2013年長照支出占GDP0.7%、日本常照預算目前占GDP2.1%，OECD國家平均占1.3%，長照2.0支出非常低。

蔣說，長照財源嚴重不足，政府規劃靠遺贈稅和菸稅，但有許多高所得民眾已將資產移到海外規避遺贈稅，這些稅收不能確保往後幾年都有穩定稅收，面對照服員人力不足問題，應學習日本建立升遷及證照制度，才能根本解決人力缺口，不然吸引不到年輕人願投入該產業。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國政基金會 李彥秀 蔣萬安 長照2.0
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：長照2.0預算少、人不足 藍營智庫批「空殼」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.