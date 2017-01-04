參選暖身？ 吳秉叡與新北民代送聯名春聯

新北市立委吳秉叡今天與新北市其他區域的多名立委、市議員，舉行金雞年聯名春聯記者會，為市長選舉暖身意味濃厚。（記者何玉華攝）

2017-01-04 12:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市立委吳秉叡今天與新北市其他區的多名立委、市議員，舉行金雞年聯名春聯記者會，被外界視為為2018年市長選舉暖身的意味濃厚，吳秉叡說，現在正在思考階段，過年後會選擇適當時機跟大家報告；不過，致詞時提到「希望新北市政像電腦當機之後，可以reset重開機」，選舉意味濃厚。

吳秉叡說，接下來會利用發「雞祥如意」春聯的時間跟市民多接觸，選擇比較大的市場發春聯、新春報喜，跟各地民意代表聯名，希望新北市各區市民都能看到我們的祝賀，尤其金雞年來臨，盼新北市過去被詬病的效率不彰、市政滿意度低落的狀況，能夠在中央與地方民意代表的監督下，煥然一新，「就像電腦當機之後，可以reset重開機」。

參與聯名春聯記者會的包括立委呂孫綾、蘇巧慧、張宏陸、市議會副議長陳文治、市議會民進黨團總召張瑞山、副總召陳永福、議員王淑慧、賴秋媚、彭成龍、羅文崇、李倩萍、李余典、何淑峰等人。