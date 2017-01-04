宣布選黨主席？郝龍斌：盡快來做

2017-01-04 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌推動反核食公投連署，今天前往立法院拜會國民黨黨團，在被問到是否選黨主席時，郝答覆表示，「只要對國民黨有利的事情，我都會盡快來做。」

綜合媒體報導，郝龍斌今天表示，此次反核食公投連署，立院黨團、地方民代都給了非常大的支持與幫助，目前已收到12萬份以上的有效連署書，已達門檻法定人數，所以他今天特別來感謝立法院黨團。

而在被問到是否宣布選黨主席？郝龍斌則表示，食安公投已告一段落，「所以我現在在積極想任何對國民黨有利的，能幫國民黨提升形象，甚至讓國民黨長遠發展，能有助的事情，我都會積極來參與、準備。」還補充強調，「只要對國民黨有利的事情，我都會盡快來做」。