一例一休惹民怨？綠委暗指兩例會更糟

2017-01-04 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕「一例一休」上路後，不少商家紛紛以漲價因應增加的人事費用，部分勞工也因為無法加班頗有怨言。民進黨立委劉世芳認為，一例一休才剛施行，各界的意見政府都會認真看待，還提到如果照部分委員主張的兩例假，勞資關係不就更負面？

綜合媒體報導，對於一例一休所產生的民怨，劉世芳表示，一例一休上路不久，應先讓行政機關有時間審視，勞資關係的處理方向不一定只有負面發展。

她指出，企業與勞工對修法都有不同意見，有缺漏的地方可以補足，重要的是讓雙方都能接受，她強調，修法過程中正反方都充分表達過意見，因此國會才會通過，她還說，如果當初通過的是部分立委主張的「二例」，那豈不是讓勞資關係與經濟發展更往負面發展？

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