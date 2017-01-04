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黨產會審核才能發薪？ 藍批顧立雄「說一套做一套」

2017-01-04  11:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨資金被凍結，以致無法發放黨工足額薪水，雖然行政院不當黨產處理委員會昨稱，只要補齊黨工薪資明細等資料，並經黨產會審核過後即可動支，但國民黨文傳會副主委胡文琦今日表示，發薪屬法定義務，依照不當黨產處理條例第九條規定，無須事前許可，黨產會要求審核的作法，只是技術性拖住國民黨發薪，要讓國民黨無法施展手腳。

胡文琦表示，行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄應該遵守法律規定，而且根據過去立法院黨團協商記錄顯示，當時身為立委的顧立雄，發言主張給付薪水是法定義務，顧立雄應該記得自己說過的話，不要說一套做一套。

他呼籲黨產會不要玩弄法律，給國民黨設下陷阱，如果國民黨提出申請許可才能發薪，等於掉落黨產會所設下的法律訴訟陷阱，黨產會做為公務機關，不應該玩弄這些枝微末節。

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  • 行政院不當黨產處理委員會昨稱，只要補齊黨工薪資明細等資料，並經黨產會審核過後即可動支，但國民黨文傳會副主委胡文琦今日表示，發薪屬法定義務，依照不當黨產處理條例第九條規定，無須事前許可。（資料照，記者方賓照攝）

    行政院不當黨產處理委員會昨稱，只要補齊黨工薪資明細等資料，並經黨產會審核過後即可動支，但國民黨文傳會副主委胡文琦今日表示，發薪屬法定義務，依照不當黨產處理條例第九條規定，無須事前許可。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 審核 薪水 薪資 黨產會
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