漲價是必然？ 國民黨諷：林全只剩「這點本事」
2017-01-04 11:00
〔記者施曉光／台北報導〕「一例一休」上路後，引發一連串的物價上漲，行政院長林全日前受訪時表示，這是必然結果，國民黨今日上午召開者會質疑，這就是林全的「真本事」，還是林全只剩下「這點本事」？
國民黨文傳會副主委胡文琦批評林揆，沒有已故總統蔣經國苦民所苦的政治家風範，只是雙手一攤，「不然你要怎樣」，完全站在台灣人民的對立面。
國民黨文傳會副主委唐德明則質疑，由於林全這一句話，讓萬物齊漲有了正當性，不管是食衣住行育樂全面上漲，沒有一個台灣人民跑得掉，大家的荷包都縮水了，大家的錢也都變薄了，2016年大家選出「苦」為代表字，原本還想新年有新氣象，卻因為林全的一句話，2017年開始，大家就要被迫繼續過苦日子。
他痛批林全要大家「就認了吧！」，這一句更是沒有責任感、沒有溫度的冷血語言，難道人民選出民進黨政府，結果就只能「認了吧」！林揆完全沒有與人民站在一起的同理心，完全不知道人民是在過如何的苦日子，「天地不仁，以萬物為芻狗；林揆不義，視百姓如螻蟻。」
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