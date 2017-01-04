她酸呂秀蓮「以為是總統？」反被網友這樣諷刺

2017-01-04 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮日前接受廣播專訪時，談及國歌不得民心，應開放全民徵選國歌，台北市議員王欣儀則酸呂「以為自己是總統？」不過，這樣的言論卻反網友諷刺。

王欣儀在臉書上批評，「呂秀蓮到底想幹嘛？如此需要刷存在感？以為自己是總統？對內閣人事指三道四？國歌不合民心，還是不合妳心？有何數據、依據？」

對此，有網友批評，「呂秀蓮起碼我知道他是前副總統，這誰啊，點進去看才知道是藍藍的國民黨議員，是誰在刷存在感？呼籲開放全民徵選國歌是總統職權？國民黨黨歌當國歌，現在說國歌不得民心，哪裡錯了？」還有網友附和呂的說法，「國歌不得民心，應該開放全民徵選國歌，講得太好了！」

呂秀蓮接受廣播專訪，談到元旦升旗典禮，外界關注蔡總統唱國歌時，有沒有唱「吾黨所宗」，她認為，這是件非常荒謬的事，也顯見國歌不得民心，應該開放全民徵選國歌。