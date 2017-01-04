調查局結業典禮 蔡英文提三要點、兩期許

蔡英文與調查局緝毒有功人員合影。（記者謝君臨攝）

2017-01-04 10:29

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部調查局今天上午舉行53期結業典禮，由總統蔡英文親臨主持，蔡總統除了嘉勉學員們優異的表現，也提出未來的三大工作要點：持續加強保防工作、防治經濟犯罪、加強反毒工作，並對調查員提出兩點期許：精進專業強化多語言能力，以及辦案須為所當為，政府將提供最好的支持。

總統蔡英文致詞時提出未來工作的三大要點，其一，持續加強保防工作，調查員肩負國家安全，一刻都不能輕忽，對於反滲透、反情蒐工作，法務部也現研擬專法，進行保防工作。

其二，加強防治經濟犯罪，經濟犯罪受到社會高度關注，過去一年多來，調查局查緝金融犯罪的金額逾640億元，舉凡內線交易、操縱股價、掏空資產，地下經融詐欺等，都是超越國界的工作，需要調查局花更多心力因應。

其三，持續加強反毒工作，蔡總統強調，只要她身為總統的一天，毒品防制就是最重要的要務，對於毒品的態度是零容忍，日前透過調查局與各單位的努力，破獲國內最大宗的古柯鹼案件，她除了嘉勉調查局，也指示應強化各機關合作，打擊毒品犯罪。

對於今年結業的調查員，蔡總統則提出兩期許；第一，依專業持續精進，時代在改變，要跟上新科技，有效打擊犯罪，此外，需具備多語言能力，才能進行跨國工作。

第二，辦案要為所當為、謹守分際，調查局的工作對民眾產生很大影響，行使公權力務必謹慎，並在偵查不公開的原則下，建立制度，貫徹執行；政府將會提供最好的支持。