獲聘國策顧問 崑濱伯：台灣不應閒置農田

新任國策顧問無米樂崑濱伯表示，如果看到蔡英文總統，他要建把台灣閒置農地分成一小塊一小塊出租，不要再有閒置農地。（記者唐在馨攝）

2017-01-04 10:11

〔記者唐在馨／台南報導〕獲聘總統府國策顧問的無米樂崑濱伯說，如果有機會，他會向蔡英文總統建議把閒置農田分成一小塊一小塊分租，讓台灣的農田每一處都能獲得充份利用。

崑濱伯黃崑濱獲總統府聘為國策顧問，連日來賀客不斷，他一直很謙虛，同為台南後壁人、也再次獲聘為國策顧問的黃崑虎還特別跟他說，如果要去總統府不必擔心，到時他會邀昆濱伯一起去，行政院長林全也已表示春節期間應該會安排時間拜訪他。

出任國策顧問，這位「赤腳農夫」表示，曾有日本友人到台南看他種田，他也回訪，對方告訴他，看到台灣農田的耕作方式比日本人還進步，這一點讓他很光榮，但他也也想向總統建議，應該讓台灣的閒置土地能夠更地盡其用。

崑濱伯：台糖農地閒置很心痛

例如台灣現在很多台糖農地閒置，甚至雜草叢生，讓他看了很心痛，應該讓休耕農地活化，有人說有些台糖土地都出租做別的用途，崑濱伯說，有出租出去也可以，如果沒有人再利用的土地，都應該由政府分成零點五公頃，並做好排水、進水工程，出租種甘蔗或任何雜糧如豆子、玉米、蒜頭都可以，就是不應再任其荒廢。