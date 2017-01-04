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臨時會前 蘇嘉全喊話「朝野合作拚經濟、看未來」

2017-01-04  10:22

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長蘇嘉全今天將召集朝野協商臨時會，在那之前他在臉書發文、喊話「人民優先拚經濟，朝野攜手看未來」。

蘇嘉全昨晚在臉書上報告相關進度，他說，新的一年新的開始，新國會沒有停止前進腳步，第二會期在上週結束前通過了120項議案，本週也即將召開臨時會，最重要的目標就是審議106年度中央政府總預算案。

蘇嘉全說，總預算茲事體大，涵蓋外交國防、教育文化、社會福利等全面性事務的推動，攸關國家整體建設發展與人民福祉，總預算的通過與執行，將可以有效刺激經濟發展，讓台灣的經濟導入正向循環，其影響可說非常深遠。

蘇嘉全強調，人民是國家的主人，國會必須以實現人民最大福祉為原則，臨時會召開在即，期盼新年有新氣象，所有委員都能以國事為重，以人民利益為優先，在不為政黨私利下，彼此能夠坐下來理性討論，善盡監督的職責，讓總預算案及重大議案完成審議，才不辜負對人民的承諾。

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  • 蘇嘉全強調，人民是國家的主人，國會必須以實現人民最大福祉為原則。（資料照，記者劉信德攝）

    蘇嘉全強調，人民是國家的主人，國會必須以實現人民最大福祉為原則。（資料照，記者劉信德攝）

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